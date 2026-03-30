Panamá Nacionales -

Fiscalía de Homicidios inició una investigación tras riña durante partido de béisbol

La Fiscalía de Homicidios inició una investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio, tras la riña ocurrida en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, en la que un jugador resultó herido tras ser golpeado en la cabeza con un bate. El hecho ocurrió la noche del sábado durante el partido de béisbol entre Los Santos y Veraguas, tras lo cual la Policía Nacional realizó la aprehensión del sospechoso y se prevé que este lunes sea llevado ante un juez de garantías.