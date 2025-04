Funcionarios de la Asamblea Nacional declaran paro indefinido por pago de quincena mediante cheques

La Asociación de Servidores Públicos de la Carrera de Servicios Legislativos de la Asamblea Nacional declaró un paro de labores indefinido este lunes, en rechazo a la decisión de la Contraloría General de la República de realizar el pago de la primera quincena de abril mediante cheques. Como consecuencia, no se llevó a cabo la sesión del pleno legislativo.

Karina Connel, presidenta de la asociación de funcionarios, denunció que la medida ha generado múltiples afectaciones al personal administrativo y regional. “El día de hoy hemos decretado un paro de labores hasta que nos pague la Oficina de Fiscalización de Contraloría General, y tenemos el apoyo de la mayoría de nuestros honorables diputados”, declaró.

Informe sobre "botellas" dentro de la Asamblea Nacional

Un paro de labores indefinido ha sido declarado por los funcionarios de la Asamblea Nacional en rechazo al pago mediante cheques iniciado por la Contraloría, y debido a esto no se desarrolló la sesión del pleno de este lunes.



Connell recalcó que la mayoría de los trabajadores aún no ha podido cobrar sus salarios, y señaló que algunos funcionarios de la Dirección de Tesorería de la Asamblea tuvieron que regresar de sus hogares la noche del domingo para completar los procesos de pago. “Tuvieron que trabajar hasta la 1 de la mañana para realizar los respectivos desgloses y emitir los cheques”, afirmó.

Respecto a las auditorías en curso sobre posibles funcionarios “botellas” dentro del Legislativo, Connel aclaró que la Contraloría aún no ha emitido informes concluyentes. “Nosotros no podemos irresponsablemente hablar de botellas. Nuestros trabajadores asisten diariamente, y hasta el momento no hay una conclusión que corrobore esas acusaciones”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado al contralor general a respetar las funciones administrativas del Órgano Legislativo. “Usted está llamado a fiscalizar el uso de los fondos públicos, investigue, pero sus auditorías deben enmarcarse en el respeto”, concluyó.