Funcionarios de la Lotería piden cumplir con pago de bonificaciones, denuncian discriminación

Denuncian irregularidades en el pago de bonificaciones de instituciones

"Nosotros estuvimos de acuerdo y entendíamos la situación, pero este año se dan bonificaciones a la Autoridad de Aseo, a la Caja de Ahorros, al Banco Nacional y al Registro Público; preguntamos a las autoridades de la Lotería y ellos nos dicen que sí hay el dinero para pagar pero requieren de la autorización de la Controlaría; pero ellos nos dicen que no, que no hay bonificaciones aprobadas aún, pero no sustentan por qué otros cobraron y nosotros no. ¿Por qué la discriminación hacia nuestros colaboradores?", cuestionó González.

Según la funcionaria, de la suspensión de las bonificaciones solo exceptuaba a los trabajadores de salud, y a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades y piden que se realice el pago de manera oportuna.