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"Hay que continuar", Thomas Christiansen tras derrota de Panamá ante Ghana en su debut el Mundial 2026

El director técnico de la Selección de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, expresó que tras la derrota ante Ghana en el debut del equipo en el Mundial 2026, "hay que continuar. Hay dos partidos más que tenemos que competir, queremos ganar y vamos a intentar hacer lo mejor posible".

Por su parte, el jugador panameño Édgar Yoel Bárcenas, manifestó: En lo personal, me siento decepcionado... pero tenemos que seguir, esto no ha acabado”.