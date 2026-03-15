Incendio en La Yeguada deja más de 150 hectáreas afectadas en Veraguas

Personal del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) y unidades del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá mantienen labores de extinción de un incendio registrado en la Reserva Forestal La Yeguada, ubicada en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con el informe preliminar, más de 150 hectáreas han resultado afectadas por el fuego.

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Tres focos de incendio detectados por MiAmbiente

Las autoridades detallaron que hasta el momento se han identificado tres focos de incendio en la zona.

Según MiAmbiente:

dos focos ya fueron controlados y liquidados

el tercer foco permanece activo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033301881905451022?s=20&partner=&hide_thread=false Personal del Ministerio de Ambiente (@MiAmbientePma) y unidades del Cuerpo de Bomberos (@BCBRP) se mantienen realizando labores de extinción de un incendio registrado en la Reserva Forestal La Yeguada, en la provincia de Veraguas.



Indican que más de 150 hectáreas han resultado… pic.twitter.com/iQM4q0RjFm — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2026

Este último continúa en expansión hacia el sector de Alto de Veladero, por lo que los equipos de respuesta se mantienen trabajando para contener las llamas.

Autoridades monitorean el avance del fuego

MiAmbiente indicó que mantiene vigilancia permanente en el área con el objetivo de evitar que el incendio se propague hacia comunidades cercanas.

Las labores de control se realizan con el apoyo de brigadas forestales y unidades del Cuerpo de Bomberos.

Llamado a evitar quemas durante la temporada seca

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar prácticas que puedan provocar incendios forestales.

Entre las recomendaciones destacan:

no realizar quemas agrícolas

evitar fogatas en zonas boscosas

no arrojar colillas de cigarrillos en el monte

Recordaron que durante la temporada seca el fuego puede propagarse con mayor rapidez, generando daños a los ecosistemas y riesgos para las comunidades cercanas.