Coclé Nacionales -  22 de abril de 2026 - 17:55

Reportan incendio en depósito del Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé

El incendio fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, mientras que el personal del SINAPROC brindó apoyo.

Incendio en depósito del Hospital Aquilino Tejeira.

Incendio en depósito del Hospital Aquilino Tejeira.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un incendio se registró este miércoles en un depósito del Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en Penonomé, provincia de Coclé. El incidente movilizó rápidamente a los equipos de emergencia, logrando evitar que las llamas se propagaran a las áreas de atención a pacientes.

El fuego fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, mientras que el personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) brindó apoyo en el sitio estableciendo un perímetro de seguridad.

Según el reporte preliminar de las autoridades:

  • Daños materiales: Se registraron daños parciales en la estructura del depósito.

  • Afectaciones: No se reportaron personas heridas ni afectaciones mayores en el resto del complejo hospitalario.

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