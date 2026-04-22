Reportan incendio en depósito del Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé

Un incendio se registró este miércoles en un depósito del Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en Penonomé, provincia de Coclé. El incidente movilizó rápidamente a los equipos de emergencia, logrando evitar que las llamas se propagaran a las áreas de atención a pacientes.
Según el reporte preliminar de las autoridades:
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Daños materiales: Se registraron daños parciales en la estructura del depósito.
Afectaciones: No se reportaron personas heridas ni afectaciones mayores en el resto del complejo hospitalario.