Inversión de carriles: ¿Dónde y a qué hora será este miércoles?

El día Miércoles 22 de febrero desde las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. se realizará la inversión de carriles en la primera etapa desde San José, Argos de San Carlos hasta Sajalices, Capira y en la segunda etapa desde Capira, Campana hasta la Espiga en la Chorrera. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía verificar el estado de su vehículo antes de retornar: verificar aceite, llantas, los frenos y cinturones.

Policía Nacional: Otras Recomendaciones

Las autoridades recomiendan el respeto a la velocidad para evitar accidentes por cantidad de autos retornando hacia una misma dirección; usar una velocidad prudente si no se conoce la carretera esto sería no mayor de a 100 kilómetros por hora, atención a las señales de tránsito, contar con seguro vehicular vigente, y licencia de conducir; el conductor no debe tomar licor horas antes o durante el desplazamiento.