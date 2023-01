José Blandón "No existe ninguna alianza con el PRD"

"Conversaciones para cerrar una alianza tampoco las hay " resalta José Blandón al responder acerca del tema destacando que "Nosotros con los únicos colectivos con los que estamos hablando de la posibilidad de crear una alianza es con Cambio Democrático, País, Partido Popular y El Movimiento otro Camino ".

Ahora mismo no cierras una alianza por el código electoral es decir ante del 16 de marzo se decide donde habrá reserva y dónde no es por ello que actualmente se analiza las posibles alianzas. explica Blandón. Ahora mismo no cierras una alianza por el código electoral es decir ante del 16 de marzo se decide donde habrá reserva y dónde no es por ello que actualmente se analiza las posibles alianzas. explica Blandón.

Hay temas que discutir entre partidos

https://twitter.com/TReporta/status/1617857207197990912 "Consideramos que hay temas que discutir como el de la Caja de Seguro Social, y que en ese tema tenemos que sentarnos todos los partidos”, presidente del partido, @panamenistas, @BlandonJose. #TReporta pic.twitter.com/nLhCLi7N35 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 24, 2023

El exalcalde de la comuna capitalina, mencionó que en el país existen temas que deben ser tratados por todos los partidos políticos y en base a ellos es que asentó que han conversado con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) son temas de la Caja de Seguro Social.

Reservas para posibles alianzas

La única posibilidad de que otro partido gane es que exista una alianza entre varios particulares para así darle una opción con posibilidad de ganar, afirma el presidente del Partido Panameñista.

El dirigente partidista subraya que, actualmente los partidos políticos se encuentran analizando "que tendrían que reservar para que en agosto del 2023 puedan evaluar y sentarse para cerrar una alianza entre partidos" reitera que lo que le conviene al país es que Ricardo Lombana, Rómulo Roux y José Blandón tienen que sentarse como lideres opositores para abordar temas como la Caja de Seguro Social.

Blandón aspira participar en las primarias de su partido para ser candidato a Presidente de la la República en las elecciones 2024.