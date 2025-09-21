Joven de 25 años muere en hecho violento; sociólogo pide reflexionar sobre inseguridad

Una joven de 25 años perdió la vida la madrugada de este sábado tras ser impactada con arma de fuego en un hecho violento que mantiene consternada a la comunidad.
Joven fue asesinada a tiros la madrugada del sábado
Ante lo ocurrido, el sociólogo Milciades Pinzón hizo un llamado a la reflexión, subrayando que el incremento de la inseguridad está directamente relacionado con la crisis económica que atraviesa la región y la falta de oportunidades laborales.
Pinzón advirtió que esta realidad empuja a muchos jóvenes a involucrarse en actividades delictivas, lo que agudiza la violencia en los barrios. Además, recalcó la necesidad de que las autoridades refuercen estrategias que combinen seguridad ciudadana con políticas de desarrollo social y económico.