Juicio por caso New Business será en abril de 2023, audiencia preliminar a Martinelli será el próximo lunes

Se estableció como fecha alterna de juicio por el caso New Business, del 23 de mayo al 5 de junio de 2023.

La jueza Baloísa Marquínez llamó a juicio a 20 personas por el caso New Business y definió como fecha de audiencia del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023.

Para la fecha alterna de audiencia, la juez designó defensores públicos con el objetivo de garantizar el derecho de defensa, en el caso que no comparezcan los defensores particulares.

Se sobreseyó provisionalmente a nueve personas que fueron investigadas por el delito de blanqueo de capitales a quienes les ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se le habían impuesto.

Con respecto al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, mencionado también en esta investigación, se le levantó la suspensión de la tramitación del proceso. Esto luego de que el exmandatario fuera excluido de la audiencia preliminar por fuero penal electoral, medida que posteriormente fue levantada.

A Martinelli se le fijó como fecha de audiencia preliminar el 31 de octubre de 2022, y como fecha alterna el 29 de noviembre de 2022 a las 9:00 a.m. Se designó a un defensor público alterno a fin de garantizar el derecho de defensa, en caso de no comparecer el defensor particular.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1584650963767689217 #Ahora| Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada logró que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales llame a juicio a 20 personas, por el caso New Business, por blanqueo de capitales y fijó audiencia preliminar para un expresidente el próximo lunes 31 de octubre. pic.twitter.com/HN6Ddy2gTy — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) October 24, 2022