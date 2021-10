Leandro Ávila: Equiparar a los candidatos independientes a las estructuras políticas no es correcto 

Para el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leándro Ávila, “jamás se puede comparar a un candidato independiente de cualquier cargo con una estructura política”, y asegura que los conocidos como independientes, “no pueden tener los mismos derechos que tiene un colectivo de 600 mil personas”.

“El objetivo del Tribunal Electoral en las reformas electorales era equiparar a todos los candidatos por igual, pero eso no es correcto. No tienen una estructura, y además, después de las elecciones ¿qué hacen los independientes con los fondos que les da el Tribunal? Dicen que lo donan a una ONG porque no lo quieren”, ¿entonces es incoherente decir que necesitas más recursos y luego donarlo?”, precisó.

Actualmente, el financiamiento para los candidatos por la libre postulación es del 3.5%; con la reforma se le aumenta al 7% y no al 15% como lo recomendaban los magistrados del Tribunal Electoral.

Asignación de curules

Por otro lado, Ávila mencionó el tema de adjudicación de curules y dijo estar cansado ya de “ese menosprecio cuando eres diputado residuo”.

Además, considera egoísta que el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, quien fue el más votado del circuito 8-6 con 35 mil votos, se psotulara solo en lugar de organizar una papeleta de 7.

“Una persona con 6 mil votos fue diputado y no otros 4 que estaban arriba de 19 mil votos. Esta es una fórmula perversa que bajo el criterio de distribución “equitativa”. ¿Tener un partido de 300 mil, o de 50 mil es el equivalente a una persona que se postula sola? Juan Diego sacó 35 mil votos, pero a él no le dio la gana de organizar una papeleta de 7. Si lo hubiese hecho, siendo independiente, sacaría quizá 45 mil, y así metía a dos diputados por cociente y otro por residuo. ¿Tenemos que decirle que se organicen y dejen el egoísmo e individualismo aparte?”, cuestionó.

Para Ávila, “se necesita una reforma para que se acabe ese relajo de la aritmética y nos vayamos a los más votados porque jamás 6 mil votos serán superior a 19 mil”.

Veto parcial

Las reformas electorales han estado en un vaivén. Tras ser elaborado durante ocho meses, al llegar al segundo debate en la Asamblea Nacional, sufrió modificaciones que generaron protestas y el retiro del Tribunal Electoral del diálogo. Tras esto, el paquete de reformas electorales pasó a una mesa técnica, donde se lograron acuerdos importantes, no obstante, al llegar a segundo debate en la Asamblea, nuevamente sufrió modificaciones, pero esta vez se aprobó en tercer debate con 50 votos a favor y 3 en contra.

Al llegar al Órgano Ejecutivo, el presidente de la República de Panamá, lo vetó parcialmente, objetando solo el artículo 227 que ordena una amnistía a las multas impuestas a los candidatos que participaron en el torneo electoral del 2019, que hayan incumplido con la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña establecidos en el artículo 215 del Código Electoral, que a la fecha adeudan.

Según Ávila, hay un montón de candidatos de regiones apartadas que se les dificulta tener facturas y documentación, y por eso quisieron darles la mano incluyendo el artículo 227 en las reformas electorales.

Para Cortizo, “el artículo 227 del proyecto de reformas electorales es inconveniente toda vez que supera la competencia del Órgano Legislativo para decretar amnistía y porque debilita el ordenamiento jurídico electoral en el estricto cumplimiento de las normas relativas a la presentación de los informes contables de las campañas electorales”.