Martinelli asegura que señalado como supuesto esposo de jueza se trata de otra persona

“Sobre un vídeo que anda circulando por allí, miren, yo fui con el señor Pérez a verlo a él y me reuní con Virgilio Crespo... estábamos los dos conversando, me tomé foto con todos los que estaban allí", dijo Martinelli. Sobre si conoce al esposo de la jueza aseguró, "en mi vida he visto a ese señor, yo no sé quién es", respondió.

Cabe mencionar que según el vídeo divulgado por Foco, en el restaurante supuestamente se encontraba presente Ricardo Ramírez Bustos, esposo de la jueza Marysol Osorio, una de las que conformaba el tribunal que estaba a cargo de tomar una decisión sobre el caso Pinchazos, esto se dio durante el proceso en mención.

Por su parte, Alejandro Pérez, confirmó lo declarado por Martinelli, asegurando que en el encuentro únicamente estaban presentes su persona, el expresidente y Virgilio Crespo.

“Cuando nosotros nos sentamos se sentó con nosotros el exrepresentante de Bella Vista Virgilio Crespo, que actualmente es asesor de un ministro, estuvimos conversando como una hora de diferentes… venía la gente y se tomaban fotos con el presidente Martinelli, las muchachas que trabajan allí se tomaron fotos, y Martinelli saludó a todo mundo... La única conversación que hubo en ese momento fue entre Ricardo Martinelli, Virgilio Crespo y Alejandro Pérez, no habló con más nadie, se paró, se fue”, puntualizó.

Cabe mencionar que el Ministerio Público inició una investigación a través de la Fiscalía Especial Anticorrupción producto de la divulgación del video en donde se hace referencia a posibles actos delictivos.