Panamá Nacionales -

MiAmbiente y el Cuerpo de Bomberos lanzan campaña para prevenir los incendios de masa vegetal

El Ministerio de Ambiente y el Cuerpo de Bomberos realizaron este martes el lanzamiento de la campaña contra los incendios de masa vegetal bajo el lema “No al fuego, sí a la vida”. En el 2025 se han registrado 1,800 emergencias por incendios de masas vegetales y forestales en el territorio nacional, afectando más de 7,100 hectáreas de bosques y áreas boscosas.