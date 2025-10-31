MICI presenta nuevo sello "Hecho en Panamá" para promover la producción nacional

El Ministerio de Comercio e Industrias ( MICI ) presentó el nuevo diseño del sello “Hecho en Panamá”, con el cual se identificarán los productos producidos, fabricados o manufacturados en territorio nacional, reforzando así la promoción de la industria y el talento panameño.

El nuevo logotipo fue seleccionado tras un concurso nacional en el que participaron más de 1,300 propuestas, evaluadas bajo criterios de originalidad, identidad nacional, aplicabilidad y proyección internacional.

MICI reveló el nuevo sello “Hecho en Panamá”, creado por Fabián Marciaga

El @MICIPMA reveló esta semana el nuevo diseño del sello "Hecho en Panamá", con el cual se identifican los productos producidos, fabricados o manufacturados en territorio nacional.



El ministerio convocó a un concurso nacional, y el diseño elegido fue el del joven Fabián Alberto…

El diseño ganador pertenece al joven panameño Fabián Alberto Marciaga Chávez, quien recibió un premio de B/.15,000.00 y el reconocimiento de haber creado la nueva imagen oficial que representará la producción panameña en mercados locales e internacionales.

El MICI destacó que este nuevo sello “Hecho en Panamá” busca impulsar el consumo de productos nacionales, fortalecer la competitividad empresarial y proyectar la marca país como símbolo de calidad, innovación y orgullo panameño.