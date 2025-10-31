Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 11:37

MICI presenta nuevo sello "Hecho en Panamá" para promover la producción nacional

El MICI reveló el nuevo sello “Hecho en Panamá”, creado por Fabián Marciaga, ganador del concurso nacional con más de 1,300 propuestas.

MICI presenta nuevo sello "Hecho en Panamá"

Noemí Ruíz
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) presentó el nuevo diseño del sello “Hecho en Panamá”, con el cual se identificarán los productos producidos, fabricados o manufacturados en territorio nacional, reforzando así la promoción de la industria y el talento panameño.

El nuevo logotipo fue seleccionado tras un concurso nacional en el que participaron más de 1,300 propuestas, evaluadas bajo criterios de originalidad, identidad nacional, aplicabilidad y proyección internacional.

El diseño ganador pertenece al joven panameño Fabián Alberto Marciaga Chávez, quien recibió un premio de B/.15,000.00 y el reconocimiento de haber creado la nueva imagen oficial que representará la producción panameña en mercados locales e internacionales.

El MICI destacó que este nuevo sello “Hecho en Panamá” busca impulsar el consumo de productos nacionales, fortalecer la competitividad empresarial y proyectar la marca país como símbolo de calidad, innovación y orgullo panameño.

