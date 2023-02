Minera Panamá suspende operaciones de procesamiento

First Quantum Minerals Ltd. puso en conocimiento público que su filial, Minera Panamá S.A. (MPSA), suspendió las operaciones de procesamiento de mineral en la mina Cobre Panamá, debido a que no les fueron permitidas las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto Punta Rincón, por orden de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).