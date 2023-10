Minera Panamá: ¿Una consulta popular permitirá la derogación de la Ley 406?

Le podría interesar: Por no leer el contrato minero y votar a favor, un abogado sugiere renuncia de diputados

Entre las medidas que ha optado el Órgano Ejecutivo para intentar apaciguar a la ciudadanía que se +opone a la sanción a la Ley 406, se anunció el domingo 29 de octubre, la convocatoria, en conjunto al Tribunal Electoral (TE), de una consulta popular programada para el domingo 17 de diciembre, con el propósito de conocer si los panameños desean o no que la mina continúe operando en el país.

Consulta Popular en aprobación o desaprobación al contrato minero

Después de la noticia, el abogado Guillermo Márquez Amado, en entrevista para Telemetro Reporta, explicó que una consulta popular consiste en preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no con un tema o proceso determinado que involucra al país.

image.png Joven panameño protesta en rechazo a la minería. EFE

Sin embargo, las consultas populares no son totalmente vinculantes a los cambios sujetos a una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Es decir, que el resultado, ya sea un sí o un no a su derogación, no se presentará de obligatorio cumplimiento por el Estado.

Demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) existen dos demandas de inconstitucionalidad admitidas en contra de la Ley 406.

En un detalle relacionado a las acciones que tomará el ente jurídico más importante del país, abogados y el Tribunal Electoral (TE) están de acuerdo en que si la CSJ emite un fallo antes de la fecha de la consulta popular, no será necesaria la realización de esta actividad.

"La solicitud planteada (organización de una consulta popular) implica un esfuerzo adicional y paralelo al complejo proceso de organización de la elección general del 5 de mayo del 2024", comentó en conferencia de prensa el magistrado presidente del TE, Alfredo Juncá.

image.png Magistrados del Tribunal Electoral en pronunciamiento a la consulta popular. EFE

Una ley para aprobar la consulta popular

Ante el pleno de la Asamblea nacional fue presentado por el ministro de Gobierno, Roger Tejada, un proyecto de ley para aprobar la consulta popular en relación al contrato minero, el cual fue sancionado y convertido en ley de la República el viernes 20 de octubre del 2023.