Ministro Julio Moltó aclara que acuerdo marco con Mercosur aún no ha sido ratificado ni negociado

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó , reiteró este lunes que el acuerdo marco entre Panamá y el Mercosur aún no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados, y que las negociaciones técnicas no han comenzado.

Moltó enfatizó que se trata de un proceso gradual, estratégico y participativo, en el que se incluirá a los sectores productivos nacionales en cada etapa.

“Es importante aclarar que este acuerdo no es un Tratado de Libre Comercio (TLC), no implica una apertura automática, y será la base para avanzar paso a paso en una relación comercial más cercana con los países del Mercosur”, indicó. “Es importante aclarar que este acuerdo no es un Tratado de Libre Comercio (TLC), no implica una apertura automática, y será la base para avanzar paso a paso en una relación comercial más cercana con los países del Mercosur”, indicó.

Importante aclarar que el acuerdo marco con Mercosur aún no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados, y las negociaciones técnicas no han comenzado. Todo se hará de forma participativa, incluyendo a los sectores productivos nacionales en cada etapa.



El ministro subrayó que la prioridad del Gobierno es proteger y fortalecer los intereses nacionales, y que cada avance se dará con visión clara y diálogo constante con el sector productivo panameño.

La aclaración surge luego de que sectores económicos y productores expresaran inquietudes sobre la posibilidad de un acuerdo que afecte la producción nacional. Sin embargo, el ministro insistió en que ningún paso se tomará sin consulta y sin evaluar su impacto.

El acuerdo marco con el Mercosur, bloque comercial integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, busca sentar las bases para una futura cooperación económica entre Panamá y esa región.