Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero.

El ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, informó que las regiones de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, en la región de Azuero, ya cuentan con certificación de laboratorio para el suministro de agua potable.
En tanto, en los distritos de Chitré y La Villa, en las provincias de Herrera y Los Santos, aún se mantienen los trabajos de descontaminación, por lo que se espera contar con los resultados de los análisis de laboratorio después de las fiestas de Carnaval.