Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero. TReporta

Por Ana Canto El ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, informó que las regiones de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, en la región de Azuero, ya cuentan con certificación de laboratorio para el suministro de agua potable.

No obstante, Boyd Galindo enfatizó que el Minsa debe recertificar el agua con laboratorios externos para confirmar que su consumo sea 100 % seguro.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse