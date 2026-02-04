Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 11:46

Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero

El ministro de Salud enfatizó que el MINSA debe recertificar el agua con laboratorios externos para confirmar que su consumo sea 100 % seguro.

Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero.

Ministro de Salud informa avances en la certificación del agua en Azuero.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, informó que las regiones de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, en la región de Azuero, ya cuentan con certificación de laboratorio para el suministro de agua potable.

No obstante, Boyd Galindo enfatizó que el Minsa debe recertificar el agua con laboratorios externos para confirmar que su consumo sea 100 % seguro.

En tanto, en los distritos de Chitré y La Villa, en las provincias de Herrera y Los Santos, aún se mantienen los trabajos de descontaminación, por lo que se espera contar con los resultados de los análisis de laboratorio después de las fiestas de Carnaval.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019064774173000109&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Nuevos precios del combustible en Panamá regirán del 6 al 19 de febrero

Metro de Panamá renueva tarjetas especiales 2026: jubilados y discapacidad

Miviot y UTP digitalizan información histórica de ordenamiento territorial

Recomendadas

Más Noticias