"No hay nepotismo porque no trabaja para mí", defensor del Pueblo sobre contratación de su esposa en la Asamblea

Eduardo Leblanc: Mi esposa comenzó a trabajar antes de que yo aplicara para ser Defensor TReporta

"No hay nepotismo porque no trabaja para mí, es completamente legal. Ella trabaja para asesoría legal para la Asamblea, no hay ningún problema. Sí, va a trabajar y sí, se gana su salario y su sustento, nunca se ha ocultado, sale en los nodos de transparencia", indicó el defensor, luego que se cuestionara en redes sociales este nombramiento en momentos en que se aprobó la Ley sobre conflicto de intereses en la función pública.

Leblanc reiteró que su esposa ha trabajado para varias administraciones gubernamentales en entidades como la Caja de Ahorro y el Ministerio de Comercio e Industrias, para gestiones como la de Ricardo Martinelli y la de Juan Carlos Varela.

El defensor reitera que nunca se ha ocultado que su esposa trabaja en la Asamblea Nacional y señaló que esto aparece en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, asegurando que "si hubiera habido un morbo tumbamos el nodo de transparencia".

Leblanc acotó que al momento de ser electo en el hemiciclo por los diputados era conocido que su esposa trabajaba ahí y la mayoría de votoas que él recibió fueron de la facción opositora.