Obispos de Panamá, Colombia y Costa Rica sostendrán encuentro con los migrantes.

"Quisiera estar ahora acompañándoles personalmente. Yo también soy hijo de migrantes que salieron en búsqueda de un mejor porvenir. Hubo momentos en que ellos quedaron sin nada, hasta pasar hambre; con las manos vacías, pero con el corazón lleno de esperanza"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1770552300861341998&partner=&hide_thread=false Obispos de Costa Rica, Colombia y Panamá se trasladaron este miércoles hasta Darién, para sostener un encuentro con migrantes de la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Lajas Blancas.



El Nuncio Apostólico de Panamá, Dagoberto Campos Salas, leyó un mensaje del papa… pic.twitter.com/G0SExzbnp9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2024

"Hermanos y hermanas migrantes, no se olviden nunca de su dignidad humana. No tengan miedo de mirar a los demás a los ojos porque no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios", expresa la carta.