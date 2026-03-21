Colombia Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 16:54

Panamá participa en foro CELAC-África en Bogotá

Canciller de Panamá participa en el Foro CELAC-África en Colombia, que reúne a 33 países de la región y 19 delegaciones africanas.

Panamá participa en foro CELAC-África 

Panamá participa en foro CELAC-África 

MIRE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En un paso clave para su política exterior, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, participa en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC–África, un encuentro que reúne a países de América Latina, el Caribe y el continente africano.

El evento se desarrolla en Bogotá y marca el inicio de la agenda oficial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para 2026.

CELAC: Encuentro histórico entre dos regiones

El foro congrega a 33 naciones de América Latina y el Caribe y 19 delegaciones africanas, con el objetivo de fortalecer la cooperación política y económica entre ambas regiones.

image

El canciller panameño fue recibido en el aeropuerto El Dorado por autoridades diplomáticas, como el embajador Pedro Agustín Roa Arboleda y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.

Cuatro pilares estratégicos

La agenda del foro está enfocada en consolidar la relación birregional a través de:

  • Cooperación Sur–Sur para el desarrollo
  • Reparación histórica y justicia étnico-racial
  • Comercio e inversión
  • Política exterior y articulación multilateral

Panamá busca posicionarse como puente regional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035472769862037664?s=20&partner=&hide_thread=false

La participación de Panamá en este encuentro busca reforzar su papel como un punto estratégico de conexión entre América Latina y África, aprovechando su posición geográfica y su rol en el comercio internacional.

El foro, que se realiza en el Centro de Convenciones Ágora, bajo la presidencia pro tempore de Colombia, establece una hoja de ruta para futuras alianzas entre ambas regiones.

En esta nota:
Seguir leyendo

Deuda pública de Panamá sube B/.300 millones en 2026

Jubilados y pensionados cobrarán tres veces en abril: este es el calendario de pagos

Accidente en Panamá Oeste deja un muerto y un herido

Recomendadas

Más Noticias