Panamá participa en foro CELAC-África en Bogotá

En un paso clave para su política exterior, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, participa en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC–África , un encuentro que reúne a países de América Latina, el Caribe y el continente africano.

El evento se desarrolla en Bogotá y marca el inicio de la agenda oficial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para 2026.

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CELAC: Encuentro histórico entre dos regiones

El foro congrega a 33 naciones de América Latina y el Caribe y 19 delegaciones africanas, con el objetivo de fortalecer la cooperación política y económica entre ambas regiones.

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El canciller panameño fue recibido en el aeropuerto El Dorado por autoridades diplomáticas, como el embajador Pedro Agustín Roa Arboleda y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.

Cuatro pilares estratégicos

La agenda del foro está enfocada en consolidar la relación birregional a través de:

Cooperación Sur–Sur para el desarrollo

Reparación histórica y justicia étnico-racial

Comercio e inversión

Política exterior y articulación multilateral

Panamá busca posicionarse como puente regional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035472769862037664?s=20&partner=&hide_thread=false El canciller de Panamá, @javierachapma Martínez Acha, y su homóloga de Colombia, Rosa Villavicencio, sostuvieron una reunión en la que dialogaron sobre interconexión eléctrica, consultas políticas y cooperación regional, esto en el marco de la Cumbre de la CELAC que se celebra… pic.twitter.com/LJlEYxouTO — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

La participación de Panamá en este encuentro busca reforzar su papel como un punto estratégico de conexión entre América Latina y África, aprovechando su posición geográfica y su rol en el comercio internacional.

El foro, que se realiza en el Centro de Convenciones Ágora, bajo la presidencia pro tempore de Colombia, establece una hoja de ruta para futuras alianzas entre ambas regiones.