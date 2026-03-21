Panamá participa en foro CELAC-África en Bogotá

En un paso clave para su política exterior, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, participa en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC–África, un encuentro que reúne a países de América Latina, el Caribe y el continente africano.
CELAC: Encuentro histórico entre dos regiones
El foro congrega a 33 naciones de América Latina y el Caribe y 19 delegaciones africanas, con el objetivo de fortalecer la cooperación política y económica entre ambas regiones.
El canciller panameño fue recibido en el aeropuerto El Dorado por autoridades diplomáticas, como el embajador Pedro Agustín Roa Arboleda y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.
Cuatro pilares estratégicos
La agenda del foro está enfocada en consolidar la relación birregional a través de:
- Cooperación Sur–Sur para el desarrollo
- Reparación histórica y justicia étnico-racial
- Comercio e inversión
- Política exterior y articulación multilateral
Panamá busca posicionarse como puente regional
La participación de Panamá en este encuentro busca reforzar su papel como un punto estratégico de conexión entre América Latina y África, aprovechando su posición geográfica y su rol en el comercio internacional.
El foro, que se realiza en el Centro de Convenciones Ágora, bajo la presidencia pro tempore de Colombia, establece una hoja de ruta para futuras alianzas entre ambas regiones.