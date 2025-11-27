Panamá participa por primera vez en el desfile de Macy's con la Escuela La Primavera.

Estudiantes del Centro Educativo Bilingüe La Primavera participaron en el desfile Macy’s Thanksgiving Day Parade, en celebración del Día de Acción de Gracias, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Imágenes de los estudiantes del Centro Educativo Bilingüe La Primavera en el punto de inicio de La Parada de Macy’s, representado a Panamá por primera vez en este magno evento. pic.twitter.com/OAjkvPuK73— Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2025