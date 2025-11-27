Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 13:16

Panamá participa por primera vez en el desfile de Macy's con la Escuela La Primavera

Esta es la primera vez que Panamá cuenta con representación en el desfile Macy’s Thanksgiving Day Parade.

Panamá participa por primera vez en el desfile de Macys con la Escuela La Primavera.

Panamá participa por primera vez en el desfile de Macy's con la Escuela La Primavera.

Ana Canto
Por Ana Canto

Estudiantes del Centro Educativo Bilingüe La Primavera participaron en el desfile Macy’s Thanksgiving Day Parade, en celebración del Día de Acción de Gracias, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Esta es la primera vez que Panamá cuenta con representación en este magno evento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994070625342640442&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Hospital General de Bugaba, que iniciará operaciones este 28 de noviembre

ATTT suspende obras en vías nacionales por el 28 de noviembre: horarios y rutas afectadas

¡Horror! Adulta mayor en estado crítico tras brutal agresión física en Veraguas

Recomendadas

Más Noticias