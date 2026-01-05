Panamá y Paraguay impulsan diálogo regional por la restitución democrática en Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo de Paraguay , Santiago Peña, en la que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar, a corto plazo, un diálogo entre los mandatarios de la región con el objetivo de favorecer una transición democrática en Venezuela.

Durante el intercambio, Mulino y Peña subrayaron que deben ser los propios venezolanos quienes decidan el futuro de su país, en un proceso que, según plantearon, debe iniciar con el retorno de los exiliados políticos y la liberación de los presos políticos.

Panamá y Paraguay proponen un diálogo entre presidentes de la región

El mandatario panameño destacó que Panamá ha sido uno de los países impactados por la crisis humanitaria venezolana, particularmente por la migración irregular. Recordó que, durante los momentos más críticos, más del 90% de las personas que cruzaron de manera irregular por las fronteras panameñas eran de nacionalidad venezolana.

Mulino agregó que una situación similar se registra actualmente con el flujo migratorio inverso, tras el cierre de rutas hacia Norteamérica, lo que continúa generando presión social y humanitaria en la región.

Como resultado de esta conversación, se informó que las cancillerías de Panamá y Paraguay iniciaron coordinaciones para organizar una reunión virtual entre los presidentes de la región que acepten participar, con el propósito de avanzar en una posición conjunta en favor de la restitución democrática en Venezuela.