Presidente Cortizo anuncia que se reunirá este sábado con la Capac

El mandatario hizo estas declaraciones en medio de la gira de trabajo que realiza todos los viernes, y que en esta ocasión le tocó visitar a San Miguelito.

Cortizo manifestó que cuando él se sienta a conversar lo hace desde el corazón y con sinceridad, agregando que siente que hay la posibilidad de que se llegue a un acuerdo y se evite la huelga.

"Siento que existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, obviamente a eso es a lo que aspiramos todos, incluyendo los que están en la mesa, así es que ahí veremos mañana, el domingo, obviamente es un día importante, yo voy a estar disponible todo el día y cuando me necesiten, si me necesitan, voy a estar para servirle al país, así es que yo espero que no lleguemos a una huelga, no le conviene a nadie algunos", concluyó Cortizo.

Cabe recordar que el Suntracs señaló que la huelga, a la que llamaron para el día lunes 4 de abril, se mantiene hasta que no reciban una oferta que se ajuste a sus peticiones.