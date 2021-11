Presidente Cortizo confirma que se reunirá mañana 5 de noviembre con los colonenses

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, durante los actos protocolares del Día de los Símbolos de la Nación confirmó que mañana 5 de noviembre se reunirá con los colonenses. "Como siempre lo he hecho, este es un presidente de puertas abiertas, las veces que he tenido que reunirme y conversar con la gente lo hago, no hay nada más importante que poder conversar con las personas", señaló Cortizo.