Live Blog Post

¿A pensado en alguna medida diplomática concreta para hablar con la Embajada de Estados Unidos en Panamá sobre las declaraciones de Donald Trump?

"Con el actual gobierno del presidente Biden... yo no tengo nada que hablar al respecto, porque eso no lo ha dicho el gobierno del presidente Biden... yo esperaré el 20 de enero para poder hacer lo que corresponda con un gobierno de los Estados Unidos. En este momento el señor Trump no es presidente, ni tiene gobierno", presidente de Panamá,