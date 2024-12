Donald Trump responde al presidente Mulino sobre administración del Canal de Panamá

Respuesta de Donald Trump al presidente Mulino

Trump respondió de inmediato a través de la red social TRUTH con la frase: "We’ll see about that!" (en español, "¡Lo veremos!"). Posteriormente, publicó una imagen del Canal de Panamá con una bandera estadounidense acompañada del mensaje: "Welcome to the United States Canal!" ("¡Bienvenidos al Canal de los Estados Unidos!").

Contexto histórico y legal

image.png

Los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, establecieron la disolución de la antigua Zona del Canal y garantizaron la transferencia completa del Canal de Panamá a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, Panamá ha administrado la vía de manera eficiente y ha logrado que se convierta en un pilar económico y de orgullo nacional.

Estos acuerdos también consagran la neutralidad permanente del Canal, garantizando su operación abierta y segura para todas las naciones. Más de 40 países han respaldado este tratado, que establece la independencia del Canal de cualquier conflicto internacional.

Reacciones internacionales

image.png

El respaldo a Panamá no se hizo esperar. Este lunes, 23 de diciembre, China declaró su apoyo a la soberanía panameña. Mao Ning, portavoz de la Cancillería china, expresó: "El Canal de Panamá es una gran creación del pueblo panameño, y siempre respetaremos la justa lucha de Panamá por su soberanía".

Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su reconocimiento a la soberanía de Panamá sobre la vía interoceánica, destacando la importancia de preservar este símbolo de independencia y neutralidad.

Panamá se prepara para conmemorar el 25.º aniversario de la transferencia del Canal, un hito histórico que no solo representa una conquista nacional, sino también un compromiso con la comunidad internacional para garantizar su operación segura y eficiente al servicio del comercio global.