Procuraduría de la Nación admite querella penal relacionada con los "VarelaLeaks"

Una querella penal relacionada con los “VarelaLeaks” fue admitida por la Procuraduría General de la Nación. La misma fue presentada contra la exprocuradora, Kenia Porcell, y el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, además, figura el expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aunque por el momento quedó fuera del proceso, aunque no se descarta que el caso pueda ser remitido a la Corte Suprema en atención a su calidad de diputado del Parlacen.