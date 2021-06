Promulgan decreto que amplía toque de queda en Panamá y San Miguelito y permite reapertura de galleras

Del distrito de Panamá, se exceptúa de esta medida el corregimiento de San Felipe; y en el distrito de Taboga, los corregimientos de Taboga Cabecera, Otoque Occidente y Oriente, los cuales permanecerán con el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

Veraguas y Chiriquí

En su artículo 2, el decreto establece que para los distritos de Cañaza, Montijo, Calobre, Santa Fe, Mariato y Río de Jesús en la provincia de Veraguas, el toque de queda será de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

No obstante, para el resto de la provincia de Veraguas, el toque de queda y la cuarentena total se regirán por el Decreto Ejecutivo 774 de 21 de mayo de 2021, que indica que el toque de queda será de lunes a sábado de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., y se mantiene la cuarentena total los días domingos, sin jornada laboral ni movilidad que comprenderá desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m.

Todas las actividades industriales y comerciales que operan en el resto de los distritos de Veraguas podrán mantenerse abiertas en un horario de lunes a sábado hasta las 9:00 p.m.

Para el distrito de Remedios de la provincia de Chiriquí, se establece un toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., sin embargo el resto de la provincia mantendrá el toque de queda de lunes a sábado de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., y cuarentena total hasta las 4:00 a.m. del lunes, como indica el Decreto Ejecutivo 769.

Los comercios de Chiriquí, exceptuando los que estén ubicados en Remedios, deberán cerrar a las 7:00 p.m.

Reapertura de Galleras

De acuerdo con el decreto, a partir del próximo lunes 7 de junio "reabrirán las galleras que operen en las provincias que a juicio de la autoridad sanitaria mantengan un bajo índice de contagio, las cuales realizarán su actividad con un aforo de hasta 25% de su capacidad y cumplirán las medidas de bioseguridad contempladas en la Resolución 1350 del 30 de noviembre de 2021".

Cerco en la isla de Aligandí

En la isla de Aligandí, en la Comarca Guna Yala, se impuso un cerco sanitario desde las 7:00 p.m. del 4 de junio, ante el aumento significativo de los casos de COVID-19.