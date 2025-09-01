Panamá Nacionales -

Realizan recolección de firmas para cuatro procesos de revocatoria del mandato

Rubén Darío González, director de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), explicó que se han presentado 14 solicitudes de revocatoria del mandato, y tres se encuentran en el proceso de recolección de firmas, en este caso del representante y suplente de Vacamonte, y el representante de Juan Demóstenes Arosemena. Cuatro solicitantes están en período de capacitación.