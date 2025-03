Ricardo Martinelli viajará a Nicaragua, Camacho podría viajar acompañarlo

Camacho reafirma liderazgo de Ricardo Martinelli en Realizando Metas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1905648962352066897&partner=&hide_thread=false Luis Eduardo @camachocastro, diputado y vocero del expresidente panameño Ricardo Martinelli, podría viajar con él a Nicaragua, tras el salvoconducto concedido por el Gobierno de Panamá.



Con respecto a su situación en el partido @somosrmpa, Camacho expresó "Ricardo podrá estar… pic.twitter.com/BoSmwTenIW — Telemetro Reporta (@TReporta) March 28, 2025

Sobre la situación de Martinelli dentro del partido Realizando Metas (RM), Camacho aseguró que su liderazgo no se verá afectado:

"Ricardo podrá estar en Nicaragua, pero sigue siendo el presidente del partido. Estamos en el año 2025, aquí no se necesita estar presente. Es más, el liderazgo se tiene, no en razón del cargo, sino porque Ricardo es líder. Él va a seguir siendo líder de Realizando Metas como es un líder nacional", afirmó.

El futuro político de Martinelli sigue generando debate en el país, mientras se espera su posible salida hacia Nicaragua.