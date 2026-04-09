Río Abajo: Violencia deja dos muertos y diez heridos, incluidos menores

Residentes del corregimiento de Río Abajo denunciaron la escalada de violencia registrada en los últimos días, la cual ha dejado un saldo de víctimas fatales y heridos, entre ellos niños de apenas dos años.

El incidente más grave ocurrió en Calle 11 ½, específicamente en los edificios El Nazareno y el Divino Niño. Según declaraciones, diez personas sufrieron impactos de bala y dos fallecieron tras un enfrentamiento entre pandillas.

Aunque unidades de la Policía Nacional mantienen operativos constantes en el sector, los moradores denuncian que viven en un estado de confinamiento. Los pequeños comerciantes indicaron que no han podido realizar sus ventas de comida, ya que las autoridades han restringido estas actividades debido a la inseguridad.

La violencia no cesa en el sector; anoche, un nuevo tiroteo dejó un saldo de dos muertos y dos heridos. Este hecho se suma a la reciente ola de criminalidad que azota al corregimiento y mantiene en vilo a la comunidad.