Secretaría de Energía toma medidas tras apagones en el Sistema Interconectado Nacional

La Secretaría Nacional de Energía anunció una serie de acciones para atender las fallas registradas recientemente en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), las cuales afectaron el suministro eléctrico a miles de usuarios en distintas regiones del país.

Según informó la entidad, los eventos ocurridos durante las últimas semanas, particularmente entre el 25 y el 30 de mayo, provocaron interrupciones en el servicio eléctrico que generaron afectaciones a hogares, comercios y actividades productivas.

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Reunión entre las principales entidades del sector

Ante esta situación, la Secretaría Nacional de Energía sostuvo una reunión de trabajo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y el Centro Nacional de Despacho (CND).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/violaguevara/status/2062545969435037798?s=20&partner=&hide_thread=false Secretaría de Energía toma medidas tras eventos registrados entre el 25 y 30 de mayo. La entidad solicitó a ETESA @Etesatransmite y al Centro Nacional de Despachos un informe detallado sobre las fallas. @TReporta pic.twitter.com/G8fCZQ7pRR — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) June 4, 2026

El encuentro tuvo como objetivo analizar las causas de las interrupciones y definir las acciones necesarias para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Secretaría de Energía solicita informe técnico

Como resultado de la reunión, la Secretaría solicitó a ETESA y al CND la elaboración de un informe técnico detallado sobre las causas de los eventos registrados.

Además, pidió la presentación de un plan de acción orientado a reducir la posibilidad de nuevas fallas y garantizar una mayor continuidad del servicio eléctrico para los usuarios.

Las autoridades buscan identificar los factores que provocaron las interrupciones y establecer medidas correctivas que permitan reforzar la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

¿Qué hará la ASEP?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062550640732123250?s=20&partner=&hide_thread=false La Secretaría de @EnergiaPma se reunió con personal de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y el Centro Nacional de Despacho (CND), para revisar las causas de las fallas registradas en el Sistema Interconectado… pic.twitter.com/mGwpG0aLrD — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

Por su parte, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos continuará ejerciendo su función de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad del servicio eléctrico.

La entidad reguladora evaluará las acciones adoptadas por los operadores del sistema y dará seguimiento a las medidas implementadas para evitar nuevas afectaciones.