Secretaría de Energía toma medidas tras apagones en el Sistema Interconectado Nacional

La Secretaría Nacional de Energía anunció una serie de acciones para atender las fallas registradas recientemente en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), las cuales afectaron el suministro eléctrico a miles de usuarios en distintas regiones del país.
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Reunión entre las principales entidades del sector
Ante esta situación, la Secretaría Nacional de Energía sostuvo una reunión de trabajo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y el Centro Nacional de Despacho (CND).
El encuentro tuvo como objetivo analizar las causas de las interrupciones y definir las acciones necesarias para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Secretaría de Energía solicita informe técnico
Como resultado de la reunión, la Secretaría solicitó a ETESA y al CND la elaboración de un informe técnico detallado sobre las causas de los eventos registrados.
Además, pidió la presentación de un plan de acción orientado a reducir la posibilidad de nuevas fallas y garantizar una mayor continuidad del servicio eléctrico para los usuarios.
Las autoridades buscan identificar los factores que provocaron las interrupciones y establecer medidas correctivas que permitan reforzar la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
¿Qué hará la ASEP?
Por su parte, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos continuará ejerciendo su función de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad del servicio eléctrico.
La entidad reguladora evaluará las acciones adoptadas por los operadores del sistema y dará seguimiento a las medidas implementadas para evitar nuevas afectaciones.