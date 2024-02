Panamá Nacionales -

Sentencia en caso New Business "no se encuentra ejecutoriada", informa funcionario del TE

El asesor legal del Tribunal Electoral (TE), Rubén González, acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el estatus de la sentencia del caso New Business. Informó que la jueza Baloísa Marquínez le comincio que “la sentencia no se encuentra ejecutoriada, no está en firme todavía”.