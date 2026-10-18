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Sismo en Panamá | Director del Sinaproc brinda balance del trabajo realizado a nivel nacional

Sismo en Panamá | El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, hizo un balance tras más de una semana brindando atención a la emergencia causada por el terremoto: “Muchas lecciones aprendidas, muchas oportunidades de mejora, lo que es significativo recalcar y enfatizar es el esfuerzo del talento humano visto de ingenieros que vienen de Panamá en sus medios ayudando, personal administrativo, operativo, trabajando, por supuesto como te decía hace un poco las operaciones de búsqueda y rescate finalizaron... sabemos que la demanda es mucha y bueno, no veo a gente negando fuego, veo gente tratando de enfrentarlo a mar y tierra, todo lo que son las situaciones".