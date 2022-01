Sociólogo: Panamá hace años debió darle mayoría a las mujeres en la CSJ

"Penosamente llegamos a la primera ocasión que tenemos mayoría femenina en la Corte Suprema de Justicia y no hay ninguna razón para pensar que allí debió siempre haber estado la mayoría masculina, no hay ninguna, nada que jusitfique eso, ya eso es un viso de injusticia histórica. Hoy celebramos que tenemos 5 magistradas, pero es que eso no debió haber sido una celebración, eso lo tenemos que decir con vergüenza como nación, como sociedad en términos históricos, ha tenido que pasar toda esta cantidad de años para que nos demos cuenta que allí debieron haber estado mujeres en condiciones por lo menos equiparable a la de los hombres", recalcó Toro.