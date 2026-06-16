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"Sube La Marea (Remix)" es reconocida por la revista Billboard Latin como una de las mejores canciones del Mundial

El tema “Sube La Marea (Remix)” ha sido reconocido por la revista Billboard Latin como una de las mejores canciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cantante y productor, Alberto Gaitán, destacó la importancia de estar en esta lista junto a otros grandes compositores y el trabajo de todos los artistas panameños que participaron en el tema para apoyar a la Selección Nacional a la cita mundialista.