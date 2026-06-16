"Sube La Marea (Remix)" entra en la lista de las mejores canciones del Mundial 2026, según Billboard

La música panameña continúa ganando reconocimiento internacional. La revista Billboard Latin incluyó el tema “Sube La Marea (Remix)” en su selección de las mejores canciones inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La producción, creada para respaldar a la Selección Nacional de Fútbol en su participación mundialista, ha logrado conectar con los aficionados gracias a su mensaje de unidad, orgullo y apoyo al combinado panameño.

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El cantante y productor Alberto Gaitán destacó la importancia de formar parte de una lista que reúne composiciones de distintos países vinculadas al evento deportivo más importante del fútbol.

“Sube La Marea (Remix)” pone a Panamá en la lista musical del Mundial 2026

"Es un honor estar incluidos junto a grandes compositores y producciones internacionales. Este reconocimiento también pertenece a todos los artistas panameños que aportaron su talento para crear una canción que representa el sentimiento de un país entero", expresó Gaitán. "Es un honor estar incluidos junto a grandes compositores y producciones internacionales. Este reconocimiento también pertenece a todos los artistas panameños que aportaron su talento para crear una canción que representa el sentimiento de un país entero", expresó Gaitán.

El artista también resaltó que el éxito de la canción es resultado del trabajo colaborativo de los músicos nacionales que se unieron para respaldar a la Selección Nacional en su camino por el Mundial 2026.

El reconocimiento de Billboard Latin representa un nuevo impulso para la música panameña y para una producción que se ha convertido en uno de los temas más identificados con la afición canalera durante la máxima cita del fútbol mundial.