Universidad de Panamá envía mensaje de apoyo a la Selección Nacional rumbo al Mundial 2026

La Universidad de Panamá envió un mensaje de apoyo y aliento a los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de una publicación oficial, la principal casa de estudios superiores del país expresó sus mejores deseos para el combinado nacional, que representa a Panamá en una de las competencias deportivas más importantes del mundo.

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"En nombre de los miembros que conforman la Universidad de Panamá, les enviamos nuestros mejores deseos de éxito a nuestra Selección Nacional de Fútbol, que nos representa en el Mundial 2026", señala parte del mensaje difundido por la institución.

Universidad de Panamá se une al apoyo nacional previo al debut mundialista

La universidad también destacó el respaldo de toda la nación a los futbolistas panameños, resaltando el orgullo y la confianza que despiertan en los aficionados.

"Queremos expresarles que toda una nación late al unísono con ustedes, acompañándolos con orgullo y confianza en cada paso que den en esta histórica competencia", añadió la entidad educativa.

Asimismo, el rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, destacó que el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los integrantes de la Selección Nacional son motivo de inspiración para miles de panameños.

El mensaje concluye con la frase "Orgullo, unidad y pasión por un mismo sueño", reafirmando el respaldo de la comunidad universitaria al equipo nacional en su camino por el Mundial 2026.