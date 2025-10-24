Panamá Nacionales -

Telemetro Reporta gana en la categoría Mejor Noticiero de los Premios Victoria 2025

Este jueves 24 de octubre fueron entregados los Premios Victoria 2025 que otorga la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) , una gala en la que Telemetro Reporta ganó en la categoría de Mejor Noticiero. También resultaron ganadores nuestros compañeros Zelideth Cortez y el camarógrafo Derick Méndez como Mejor Reportaje Televisivo. RPC Radio obtuvo el premio a Mejor Noticiero Radial y Tu Mañana como mejor Programa Revista. El periodista David Samudio Garay fue reconocido con el Premio Trayectoria.