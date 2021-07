Tito Rodríguez expresa aspiraciones de ser presidente del Partido Molirena

Diputado Rodríguez habla sobre aspiraciones dentro del Molirena

“Independiente de que tengo alguna diferencia con el presidente del Partido Molirena, el diputado Francisco Alemán, pero eso es unas internas que tienen todos los partidos, yo también tengo acceso a querer ser presidente de un partido como es el Molirena y lo puede hacer cualquier Molirena… nosotros estamos ya haciendo el trabajo, estamos visitando a los convencionales a nivel nacional porque si pretendemos participar en las internas del partido Molirena y por supuesto todo Molirena que está en el partido inscrito, que tenga más de 5 años puede ser candidato y puede ser presidente del Partido Molirena”, expresó Tito Rodríguez.

Señaló que actualmente, en el Partido Molirena hay muchas cosas que no se están haciendo, tales como la participación de todos los adherentes a nivel nacional.

“Uno de los cambios que se necesitan es ser más participativo a nivel nacional, esa es una de las críticas que yo le he hecho al actual presidente Francisco Pancho Alemán, y no solamente tener al partido ubicado en un solo sitio, en este caso San Miguelito, yo creo que el partido es a nivel nacional, tener conversatorios y participar con todos estos Molirena a nivel nacional, eso es lo que se busca, si esto se estuviera haciendo de esa manera yo no estuviera en esto, simplemente yo quiero que sea un Molirena donde los Molirena a nivel de todas las provincias participen y que se hagan los eventos que se hacían antes, que sea más participativo, y por supuesto un partido político que no sea solamente para que reciba un subsidio, creo que un partido político tiene que aportar mucho más al gobierno”, puntualizó Tito Rodríguez.