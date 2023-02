Maxwell Del Cid, del Sindicato de Trabajadores de Minera Panamá, señala que “Si la empresa -Minera Panamá- se va y no llega a un acuerdo con los trabajadores debe pagar las liquidaciones completas a los trabajadores, eso es lo que los trabajadores necesitan”.

Denuncian anomalías dentro de la compañía

Miembros del Sindicato de Trabajadores de Minera Panamá denuncian despidos injustificados.

“La empresa continúa creando mecanismos para crear zozobra dentro del proyecto, a los trabajadores, insiste en querer suspender contratos, maniobran con las vacaciones”, dijeron.#TReporta pic.twitter.com/mf9E57rV1U — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2023

El dirigente del Sindicato de Trabajadores de Minera Panamá, denuncia que "hay una serie de situaciones dentro del proyecto que aquejan a los trabajadores y la empresa siempre ha invertido millones de dólares en publicidad, se vende como lobo disfrazado de oveja”, menciona Del Cid.

El vocero del sindicato, destaca que “La empresa se niega a que se respete la libertad sindical dentro del proyecto, no es lo mismo un sindicato empresarial que va a favor de la empresa que nosotros que somos un sindicato de trabajadores”.

Osvaldo Tallet, quien también forma parte del Sindicato de Trabajadores de Minera Panamá declaró al medio de la siguiente manera: “A mí me prohíben la entrada a Minera Panamá, yo estoy trabajando en un área que se llama carretera, a mí me tienen fuera del proyecto, ya hemos peleado el reintegro y el reintegro no se ha cumplido en su totalidad”.

“La empresa quiere obligar a los trabajadores a que la apoyen en esta situación, en realidad la empresa no apoya a nadie, a ellos les dan mejores beneficios, la marcha fue financiada por la empresa”, puntualiza Maxwell Del Cid.

Mientras tanto, la asesora del Ministerio de Trabajo, Zaritma Simon, advirtió que ninguna empresa de forma unilateral puede despedir masivamente a los trabajadores sin contar con la autorización del MITRADEL.