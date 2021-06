Tribunal reprograma para el 21 de julio juicio oral a Martinelli por caso Pinchazos

Por otro lado, en una audiencia de comunicación que se desarrolló este miércoles 30 de junio el Tribunal de Juicio Oral no admitió la solicitud presentada por el Ministerio Público (MP) y los querellantes del caso Pinchazos de declarar en rebeldía y con vigilancia al expresidente Ricardo Martinelli.

La solicitud del Ministerio Público y los querellantes fue presentada tras conocer los resultados de la evaluación médico legal que realizó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) al expresidente Ricardo Martinelli por una cirugía de columna vertebral.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1410311856586121216 #Audiencia| Solicitudes del Ministerio Público en audiencia de comunicación de resultado médico forense a un expresidente de la República, en caso Pinchazos, no fueron admitidas por el Tribunal de Juicio Oral. Se reprogramó juicio para el 21 de julio de 2021, a las 9a.m pic.twitter.com/4ig7puUHJB — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) June 30, 2021

El informe determinó que la cirugía de columna vertebral a la que fue sometido el expresidente, y por la que presentó una incapacidad de un mes a un día del nuevo juicio por el caso Pinchazos el pasado 22 de junio, fue electiva.

Además, el Tribunal de Juicio solicitó se investigue el certificado de incapacidad médica presentado por el exmandatario.

“Si bien es cierto se pidió la rebeldía por una causa injustificada de una cirugía que fue electiva, el Tribunal, señalando en un justo equilibrio que concedía la incapacidad presentada y que el día 21 de julio, a las nueve de la mañana iniciaría el proceso, es decir el juicio oral, y que tomaría todas las acciones pertinentes para que el juicio se lleve a cabo, ya demás de eso mandó a investigar la certificación de incapacidad que se presentó”, explicó el fiscal Aurelio Vásquez.

https://twitter.com/TReporta/status/1410312792092069888 El fiscal Aurelio Vásquez señala que el Tribunal fijó el 21 de julio de 2021 como nueva fecha para el juicio oral por Caso Pinchazos.

El funcionario señaló que el Tribunal destacó que "tomaría todas las acciones pertinentes para que el juicio se lleve a cabo".#TReporta pic.twitter.com/XQk5IMXbU3 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2021

Por su parte, Balbina Herrera, querellante del caso Pinchazos, dijo que la Juez del Tribunal manifestó que el juicio se realizará el 21 de julio “sea cual sea las condiciones”.

“El 21 de julio como sean las condiciones la Juez dijo que va a haber audiencia, creo que ya con esto vamos a la recta final”, sostuvo Herrera.

En tanto el abogado del expresidente Martinelli, Luis Eduardo Camacho señaló que “es un hecho público y notorio que él fue sometido a una intervención, y no fue una intervención cualquiera, es una intervención delicada y que él requería para estar en condiciones óptimas de salud, y sobre la base de eso el día de hoy se ha rechazado esa solicitud y se ha planteado que se retomará el juicio en la fecha en que culmina la incapacidad médica, si él va a estar o no en condiciones eso yo no lo puedo adelantar, yo no soy médico tratante, los especialistas son los que sabrán y determinarán”.

https://twitter.com/TReporta/status/1410313791980572678 .@BalbinaHerrera, víctima y querellante en el caso pinchazos, reaccionó a la nueva fecha de audiencia al expresidente Ricardo Martinelli. "No va a poder seguir huyendo todo el tiempo", manifestó. @amethps #TReporta pic.twitter.com/ZZMM9vgjrB — Telemetro Reporta (@TReporta) June 30, 2021

El Ministerio Público solicitó al Imelcf el pasado 22 de junio realizar una evaluación al exmandatario Ricardo Martinelli, quien debía comparecer al juicio oral por el caso Pinchazos y presentó una incapacidad por un mes por una cirugía de columna vertebral.