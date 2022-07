Vale Digital, los excluidos: ¿Por qué no reciben respuesta?

Beneficiarios mencionan que, al colocar la denuncia de su exclusión, los agentes no les dan una respuesta certera si volverán o no a ser incluidos al programa. Quisimos conocer si esto era cierto y al preguntar por una posible inclusión los agentes de atención al cliente señalan que, poner la denuncia de la exclusión al beneficio no quiere decir que automáticamente serán incluidos.

VALE DIGITAL.jpg Ex beneficiaria del Vale Digital, nos muestra la respuesta dada por el ente encargado de proporcionar una información acerca de su exclusión

Pues indican que las entidades gubernamentales son las encargadas de verificar y evaluar que persona esta en situación de vulnerabilidad y que verdaderamente necesite volver a ser reingresado al beneficio, luego de su evaluación la entidad correspondiente deberá proporcionar cualquier respuesta al beneficiario.

Siendo así la responsabilidad del centro de atención ciudadana, el captar la información de los beneficiarios del vale digital y luego levantar un informe para así compartirlo al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) el cual es el responsable de brindar la información necesaria a través de las oficinas del programa.

Luego de identificarnos como medio de comunicación, los agentes del centro de atención ciudadana, nos informaron que el sistema de llamadas, se basa en brindar la asistencia no solo del vale digital, si no de todas las instituciones gubernamentales con el fin de ser un enlace eficaz entre el ciudadano y las entidades del Estado con el cual se logre un modelo integral de atención ciudadana con muy alto desempeño.