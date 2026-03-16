¿Vandalismo o abandono? Padres del Colegio Elena Chávez de Pinate piden respuesta a MEDUCA

La comunidad educativa del colegio Elena Chávez de Pinate solicitó al Ministerio de Educación de Panamá ( MEDUCA ) información precisa sobre cuándo estarán listas las aulas modulares para retomar clases presenciales.

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Padres piden al MEDUCA claridad sobre aulas modulares

El colegio Elena Chávez de Pinate deberá ser demolido en su totalidad, mientras se construyen aulas modulares para permitir que los estudiantes reciban clases de forma semipresencial. Sin embargo, padres de familia aseguran que aún no tienen una fecha clara para la habilitación de estas estructuras.

Según explicaron, el proyecto ha enfrentado retrasos, entre ellos presuntas amenazas contra el contratista y actos de vandalismo en algunas instalaciones del plantel, situación que fue mencionada previamente por la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Madres de familia indicaron que acudieron al área del colegio y aseguran no haber observado daños como los reportados, por lo que reiteraron su petición de recibir información oficial sobre el avance de las obras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033525655669735590?s=20&partner=&hide_thread=false El colegio Elena Chávez de Pinate debe ser demolido, y mientras se ha anunciado la construcción de modulares para dictar clases semipresenciales, sin embargo, padres de familia desconocen cuándo serán habilitados y afirmaron que ha sido una decisión inconsulta. pic.twitter.com/D7GxqP9oxQ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

Preocupación por clases con módulos

Mientras se define una solución definitiva, los estudiantes reciben material educativo en módulos impresos, los cuales deben retirar en un salón prestado por una iglesia cercana.

Padres de familia denunciaron que el proceso implica largas filas bajo el sol y que incluso se han registrado desmayos entre los estudiantes. Además, aseguran que los contenidos no siempre son explicados por falta de tiempo y espacio.

Ante esta situación, la comunidad educativa pidió al MEDUCA convocar una reunión con autoridades e infraestructura para definir alternativas que garanticen condiciones adecuadas de aprendizaje.