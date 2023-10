Vicepresidente José Gabriel Carrizo reacciona a las reformas del Código Electoral

Carrizo sostiene, que actualmente se debe seguir el proceso tal y como está establecido en el Código Electoral vigente.

"No podemos permitir es que desde ninguna instancia se modifiquen las reglas del juego, esta ley electoral que se está discutiendo en la Asamblea obedece a un reglamento que extemporáneamente el @tepanama emitió", candidato presidencial del @PRDesPanama, @gabycarrizoj#TReporta pic.twitter.com/BIXkoij27K — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2023

Por su parte, en la Gira de Trabajo Comunitario 153 en la provincia de Veraguas, el presidente de Panamá Laurentino Cortizo, destacó que en estos momentos no le corresponde emitir algún comunicado referente a las reformas al código.

"Aprobado en tercer debate, me tocaría a mi, al ejecutivo, (...) decidir si se sanciona o no se sanciona, pero en este momento no me atrevería a adelantar más nada".