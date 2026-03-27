Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 10:33

Yaguarundí rescatado en Herrera evoluciona favorablemente tras cirugía

El Yaguarundí, que fue hallado herido tras un presunto atropello, avanza en su recuperación bajo estrictos protocolos de rehabilitación.

Yaguarundí rescatado en Herrera evoluciona favorablemente tras cirugía.

Yaguarundí rescatado en Herrera evoluciona favorablemente tras cirugía.

@MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

A un mes de su compleja cirugía ortopédica, el yaguarundí rescatado en una vía de la provincia de Herrera muestra una evolución favorable. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó que los resultados de la última evaluación son "muy positivos", destacando un proceso de cicatrización sin complicaciones.

El ejemplar, que fue hallado herido tras un presunto atropello, avanza en su recuperación bajo estrictos protocolos de rehabilitación.

El proceso ha contado con el apoyo especializado del Dr. Andrés Bailey, de la clínica Vet Médicas Service.

MiAmbiente mantiene un manejo paso a paso para asegurar que el felino recupere su movilidad total.

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