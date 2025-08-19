Panamá

Nutre Hogar reitera solicitud al pueblo panameño para abastecer los centros a nivel nacional

El gastroenterólogo pediatra, José Daniel Zapateiro, explicó la importancia de la nutrición en el derecho a la salud de los niños, y desarrollarse sin enfermedades crónicas. A su vez, Vanessa Vicuña, de Nutre Hogar, señaló que aún se requiere un esfuerzo para abastecer los 42 centros en las regiones apartadas de Bocas del Toro, Veraguas y Chiriquí, y llenar los depósitos de esos alimentos secos que pueden ser llevados a las estaciones Delta, Medcom y donar a través del directorio de Yappy.