Oscar 2023: El emotivo discurso de Ke Huy Quan entre lágrimas

Así es, Ke Huy Quan llevaba 20 años sin ser contratado como actor por lo que, su discurso en la edición 95 de los Premios Oscar emocionara a más de uno. Revive lo que dijo.

"Mi madre tiene 84 años y me está viendo en casa. Mamá, acabó de ganar un Oscar", dijo el actor que no paraba de llorar y que fue ovacionado por todo el auditorio de pie.

“Mi viaje empezó en un bote para refugiados y terminé aquí en la industria más grande del cine. Dicen que historias como la mía solo pasan en las películas y no puedo creer que me haya pasado a mí. ¡Este es el sueño americano!”, agregó.

El actor también le dedicó su trofeo a su hermano: “Mi hermano me llama todos los días para saber si estoy bien, esto es para ti también”. Luego, agradeció a su esposa, Corinna Ke Quan , a quien llama afectuosamente ‘Echo’. “Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa Echo, quien durante años y día tras día me dijo que mi momento llegaría”.

Quan cerró su discurso con un: “A todos allá afuera, mantengan sus sueños vivos. Gracias por mantenerme vivo, los amo”.