¡Ánimo Héctor! . Nuestros atleta Hector Cención resultó positivo en la prueba de COVID-19. . Afortunadamente no presenta mayores síntomas. Héctor se encuentra en aislamiento en un hotel de la ciudad capital junto a otros miembros de la Policía Nacional. . Pronto saldrás de esta situación y volverás a los entrenamientos . #UnPaísUnEquipo